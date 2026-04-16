Israele-Libano, gli Usa mediano per aprire una trattativa

Incertezza su un possibile inizio di una trattativa tra Israele e Libano per un cessate il fuoco sul fronte nord del conflitto mediorientale. Il quotidiano libanese Al-Jadeed riporta che sono in corso iniziative per organizzare una telefonata trilaterale tra il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, il presidente libanese Joseph Aoun e il Segretario di Stato americano Marco Rubio. Secondo quanto riportato, la telefonata dovrebbe riguardare un cessate il fuoco tra i due Paesi e l'avvio di un processo per attuare misure da entrambe le parti volte a raggiungere un accordo tra i due Paesi. Precedentemente, Donald Trump si era sbilanciato su un colloquio diretto - che sarebbe il primo in 30 anni - tra Aoun e Netanyahu già nella giornata di oggi.

