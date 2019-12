Israele, la Corte suprema valuta la candidatura di Netanyahu

La Corte suprema israeliana è stata convocata per esprimersi sulla candidatura di Benyamin Netanyahu. La richiesta è partita da un gruppo di intellettuali, preoccupati per l'eventualità che dopo le elezioni del 2 marzo l'incarico di formare un nuovo governo possa essere affidato al premier uscente malgrado la sua incriminazione per corruzione, frode ed abuso di ufficio. Lunedì Netanyahu ha fatto appello ai giudici affinché respingano la richiesta.