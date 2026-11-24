L'Alta Corte di Giustizia di Israele si è pronunciata duramente contro lo Stato sulle violenze dei coloni contro i palestinesi in Cisgiordania. I giudici hanno scritto che ciò che appare è che i coloni responsabili delle aggressioni "agiscono in modo organizzato, come una sorta di milizia". Nell'ambito dell'appello presentato da abitanti del villaggio palestinese di Burqa con la richiesta di intervenire per fermare gli attacchi dei coloni estremisti, i giudici hanno ordinato allo Stato di fornire una risposta entro il 3 dicembre sulle misure di esercito e polizia per proteggere i palestinesi.