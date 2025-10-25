Irlanda, vittoria schiacciante per Catherine Connolly: nuovo presidente della Repubblica

Schiacciante vittoria della candidata indipendente di sinistra Catherine Connolly alle presidenziali in Irlanda che ottiene il 63% dei voti. Alla sfidante Heather Humphreys il 29,5% dei consensi. Il numero di voti nulli ha raggiunto livelli senza precedenti, poiché un gran numero di elettori ha espresso rabbia per la scelta dei candidati sulla scheda elettorale e per l'esclusione di altri. Catherine Connolly, parlamentare indipendente ma con il sostegno di un'ampia base di partiti e politici di sinistra, tra cui il principale partito di opposizione, Sinn Fein, è la decima presidente della Repubblica di Irlanda. È critica nei confronti degli Stati Uniti e dell'Ue e con posizioni pro-Palestina.