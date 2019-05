Irlanda, schiacciante vittoria del "Sì" al referendum sulla riforma del divorzio

Ha ottenuto una schiacciante vittoria, in Irlanda, il referendum per la riforma del divorzio. L'82% degli elettori (con un'affluenza di poco superiore al 50%) ha infatti scelto per il "sì", abolendo la legge in base alla quale sono necessari 4 anni di separazione per poter ottenere il divorzio. Il governo ha già fatto sapere di essere pronto ad accorciare i termini di legge.