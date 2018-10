Irlanda, exit poll referendum: abolito il reato di blasfemia

L'Irlanda abolisce il reato di blasfemia, modificando l'articolo della Costituzione che tuttora lo prevedeva a differenza degli altri Paesi europei. Lo indicano gli exit poll sancendo il risultato scontato delle previsioni con oltre il 70% di sì alla cancellazione della norma. L'ultima condanna per blasfemia risaliva peraltro al 1855. La stessa Chiesa cattolica aveva riconosciuto come ormai "obsoleto" l'articolo costituzionale in discussione.