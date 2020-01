Iraq, Trump ha cercato di fermare il voto del Parlamento contro gli Usa

L'amministrazione Trump ha tentato di fermare il voto del Parlamento iracheno per l'espulsione delle forze Usa dal Paese. Lo riporta l'agenzia Axios citando due fonti della Casa Bianca e una di Baghdad. Gli americani avrebbero cercato di persuadere i vertici iracheni perché un ritiro americano sarebbe "catastrofico" proprio per l'Iraq, rischiando di finire sotto l'influenza dell'Iran e, in questo caso, costringendo Washington a imporre sanzioni.