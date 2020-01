Iraq, Pompeo condanna attacco a base Usa ad Al-Balad

Il segretario di Stato Usa Mike Pompeo ha condannato questa sera l'attacco con razzi contro una base militare irachena dove fino a pochi giorni fa erano di stanza truppe americane. "Sono indignato per un nuovo attacco missilistico contro una base irachena. Queste continue violazioni da parte di gruppi che non sono leali al governo dell'Iraq devono finire". Non c'è stata finora rivendicazione dell'attacco che ha provocato 4 feriti, tutti militari iracheni.