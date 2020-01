Iraq, media Usa: riprese le operazioni congiunte contro l'Isis

Gli Stati Uniti hanno ripreso le operazioni militari congiunte con l'Iraq, messe in pausa dopo il raid americano che il 5 gennaio ha ucciso il generale iraniano Qasem Soleimani a Baghdad. Lo riporta il New York Times. Due funzionari militari statunitensi citati dal quotidiano affermano che il Pentagono ha voluto riprendere tali operazioni al fine di far ripartire la lotta contro l'Isis.