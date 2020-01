Iran, Trump contro i Dem: vogliono limitare azioni per difendere Usa

Donald Trump attacca la Camera, controllata dai democratici, che voteranno due proposte di legge per limitare le azioni di guerra contro l'Iran. "I dem vogliono rendere più difficile per i presidenti difendere l'America e fronteggiare, per esempio, l'Iran. Proteggere il nostro grande Paese", ha attaccato via Twitter. "Nancy Pelosi vuole toglierci la capacità di difendere gli americani. State con il vostro 'Commander in Chief'", ha aggiunto.