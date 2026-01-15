Logo Tgcom24
Mondo
Iran, riaperto lo spazio aereo dopo quasi 5 ore di stop

Primi voli da parte ci alcune compagnie locali

15 Gen 2026 - 07:17

L'Iran ha riaperto il suo spazio aereo dopo una chiusura di quasi cinque ore, che ha costretto le compagnie aeree a cancellare, modificare le rotte o ritardare alcuni voli. L'avviso di chiusura - secondo il servizio di tracciamento Flightradar24 - è stato rimosso. Le compagnie aeree iraniane Mahan Air, Yazd Airways e Ava Airlines hanno già ripreso a volare nel Paese.

