Iran: negoziato su nucleare passi anche da Roma, serve intesa solida

"Il negoziato sul nucleare passi anche da Roma, serve un'intesa solida".

Lo ha affermato Hossein Amir-Abdollahian, ministro degli Esteri dell'Iran in un'intervista a la Repubblica. "Il nuovo governo iraniano ha intrapreso seri negoziati con le controparti sulla questione nucleare. Siamo arrivati a una bozza che per il 90% ha il consenso dei 4+1 ma anche degli americani. Siamo in contatto con gli americani per l`annullamento delle sanzioni: procedono attraverso la Ue e i ministri degli Affari esteri di alcuni Paesi. Ci sono stati progressi importanti sia sulla bozza che sulle idee messe sul tavolo".