Iran, iniziata la costruzione di un nuovo reattore atomico 

In Iran, nella centrale di Bushehr a circa 700 chilometri di distanza da Teheran, è iniziata la costruzione di un secondo reattore nucleare. Anche questo, come avvenne per il primo, in funzione dal 2011, sarà costruito con l'aiuto della Russia, come riferito dalla tv di Stato iraniana. L'impianto fa affidamento sull'uranio arricchito al 4,5% che l'Iran sta producendo in violazione dell'accordo nucleare del 2015.