Incendio in un centro commerciale in Iran: ci sono morti e feriti. Il rogo sarebbe divampato, per cause ancora da chiarire, in uno shopping center ad Andisheh, città nella provincia di Teheran. Il capo del dipartimento di emergenza del distretto nord-occidentale di Teheran Mehdi Bahraini ha dichiarato che 11 persone sono morte e oltre 41 sono rimaste ferite nell'incidente. I video sui social media mostrano un denso fumo nero e un complesso completamente bruciato, che ospitava 250 unità commerciali e 50 uffici amministrativi.