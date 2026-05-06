Iran, incendio in un centro commerciale: otto morti e 36 feriti
Fiamme in uno shopping center ad Andisheh, città nella provincia di Teheran. Indagini in corso
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Incendio in un centro commerciale in Iran: il bilancio è di otto morti e 36 feriti. A darne notizia la televisione di stato iraniana. Il rogo sarebbe divampato, per cause ancora da chiarire, in uno shopping center ad Andisheh, città nella provincia di Teheran. Non vi sono al momento indicazioni di un collegamento con la guerra in corso.