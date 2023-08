Iran, edificio esplode per una fuga di gas: un morto e 16 feriti

In Iran, un'esplosione dovuta a una fuga di gas in un palazzo di tre piani a Teheran ha ucciso una donna mentre altre 16 persone sono rimaste ferite, di cui tre in modo grave.

Lo ha fatto sapere il portavoce dei vigili del fuoco di Teheran Jalal Maleki. L'incidente è avvenuto nel quartiere Shahr-e Ray, nel sud della capitale iraniana, e a causa dell'esplosione sono rimasti danneggiati anche altri edifici nelle vicinanze. Continuano le ricerche per trovare cinque persone che pare possano essere rimaste sepolte sotto le macerie, ha aggiunto Maleki.