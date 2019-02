Inghilterra, 12enne muore in un incidente stradale come accadde al papà e al patrigno

Tayolr , 12 anni, è stato investito mentre attraversava la strada a Bridlington, in Inghilterra . Un dramma per la madre, Katie Jo Tolley , che si va ad aggiungere ad altre due tragedie che l'hanno colpita nell'arco di undici anni. Nel 2008 la donna perse il primo marito, padre di suo figlio, e sei mesi fa morì in uno schianto in moto il suo secondo marito. Entrambi, così come il piccolo Taylor, vittime di incidenti stradali.

Il figlio della donna è stato investito mentre attraversava la strada: ha riportato una grave ferita alla testa e vana è stata la corsa in ospedale per tentare di salvarlo. Per dare sostegno alla mamma di Taylor è stata creata una pagina GoFundMe, in modo da aiutarla almeno economicamente ad organizzare il funerale del bambino.



"Come tutti sanno questa mattina (venerdì 15 febbraio, ndr) Katie Jo Tolley ha perso il suo bambino, che è il peggior incubo dei genitori. Sono completamente devastato per la famiglia che sta attraversando questo dolore per la terza volta dopo che il padre di Taylor è morto in un incidente d'auto undici anni fa, e il suo patrigno è morto sei mesi fa in un incidente in moto", scrive un amico della donna lanciando la gara di soliderietà online.