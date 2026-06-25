1 di 3
© Usgs | La stima delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il Venezuela
© Usgs | La stima delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il Venezuela
© Usgs | La stima delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il Venezuela

© Usgs | La stima delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il Venezuela

© Usgs | La stima delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il Venezuela

Le prime stime secondo l'Usgs

Venezuela, i numeri del sisma: "Migliaia di vittime, danni fino al 7% del Pil"

25 Giu 2026 - 10:42
3 foto
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
venezuela
terremoto