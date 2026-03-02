1 di 1
Infografica

I luoghi colpiti da Usa, Israele e Iran dopo due giorni di attacchi

02 Mar 2026 - 08:53
Il conflitto in Medio Oriente prosegue e dopo due giorni di attacchi questi sono i luoghi colpiti dagli attacchi degli Stati Uniti e di Israele in Iran e non solo. 