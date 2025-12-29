Indonesia, incendio in una casa di riposo: 16 morti

Sedici persone sono morte e tre sono rimaste ferite nell'incendio di una casa di riposo a Manado, sull'isola indonesiana di Sulawesi. Lo ha riferito un responsabile dei soccorsi, Jimmy Rotinsulu. Molti corpi delle vittime sono stati trovati all'interno delle loro stanze, ha detto il soccorritore, aggiungendo che gli anziani residenti stavano probabilmente riposando nelle loro stanze domenica sera, quando è scoppiato l'incendio. Le autorità sono riuscite a evacuare 12 persone, tutte illese, e a trasferirle in un ospedale locale. Le immagini trasmesse dall'emittente locale Metro TV hanno mostrato le fiamme che avvolgevano la casa di riposo.