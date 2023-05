India, barca si capovolge in mare: almeno 20 morti, molti bambini

Almeno 20 persone sono morte in India dopo che la barca turistica a due piani sulla quale viaggiavano si è capovolta.

L'incidente è avvenuto a Tanur, una città costiera nel distretto di Malappuram. La maggior parte delle vittime sono bambini in vacanza scolastica. Si ritiene che più di 30 persone fossero a bordo della nave al momento della tragedia. Almeno quattro passeggeri stati portati in ospedale in condizioni critiche.