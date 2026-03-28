L'India acquista armi per 25 miliardi di dollari, "anche i sistemi S-400 russi"

Il governo indiano ha approvato l'acquisto di nuove armi per un valore stimato di 2,38 bilioni di rupie, circa 25 miliardi di dollari, e tra gli armamenti che Nuova Delhi intende acquistare vi sono anche i sistemi missilistici russi di difesa aerea S-400 e aerei militari da trasporto. Lo riportano diversi media, tra cui l'agenzia di stampa indiana Pti, secondo cui il ministero della Difesa di Delhi "non ha specificato le quantità esatte" di armi che acquisterà ma alcune fonti sostengono che si tratti di "cinque unità S-400 e 60 aerei da trasporto". La Russia è considerata la principale fornitrice di armi dell'India.