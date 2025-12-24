Incidente aereo in Turchia, recuperati registratori e dati di volo

In Turchia le squadre di ricerca hanno recuperato i registratori delle voci della cabina di pilotaggio e dei dati di volo relativi all'incidente aereo avvenuto martedì nei pressi di Ankara in cui sono morte otto persone, tra cui il capo di Stato maggiore libico, Muhammad Ali Ahmad al-Haddad, come riferito dal ministro degli Interni turco, Ali Yerlikaya. La delegazione libica stava tornando a Tripoli, dopo aver tenuto ad Ankara dei colloqui sulla difesa volti a rafforzare la cooperazione militare tra i due Paesi.