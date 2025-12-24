Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
otto le vittime

Incidente aereo in Turchia, recuperati registratori e dati di volo

24 Dic 2025 - 15:40
© Afp

© Afp

In Turchia le squadre di ricerca hanno recuperato i registratori delle voci della cabina di pilotaggio e dei dati di volo relativi all'incidente aereo avvenuto martedì nei pressi di Ankara in cui sono morte otto persone, tra cui il capo di Stato maggiore libico, Muhammad Ali Ahmad al-Haddad, come riferito dal ministro degli Interni turco, Ali Yerlikaya. La delegazione libica stava tornando a Tripoli, dopo aver tenuto ad Ankara dei colloqui sulla difesa volti a rafforzare la cooperazione militare tra i due Paesi.

turchia