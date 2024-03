Incendio in un quartiere chic di Londra, oltre 100 evacuati

Undici persone sono state ricoverate in ospedale e circa 130 evacuate a causa di un vasto incendio scoppiato in un edificio residenziale nell'esclusivo quartiere di South Kensington, a Londra.

Il rogo ha colpito un complesso di appartamenti nella zona sudovest della capitale britannica, vicino al Museo di storia naturale. Metà del piano terra dell'edificio di cinque piani era in fiamme quando sono arrivati i servizi di emergenza. Per domare le fiamme sono stati mobilitati quindici camion dei vigili del fuoco e circa 100 pompieri. Al momento non sono note le cause dell'incendio.