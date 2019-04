la solidarietà da tutto il mondo 15 aprile 2019 21:16 Incendio a Notre-Dame, Macron: "Brucia una parte di noi" Da Merkel a Conte, il mondo si stringe a Parigi colpita al cuore dalle fiamme che bruciano il suo simbolo

L'incendio che ha devastato la cattedrale di Notre-Dame a Parigi "è un colpo al cuore per i francesi e per tutti noi europei". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, facendo eco alle parole pronunciate da Angela Merkel e Emmanuel Macron. Per la cancelliera tedesca "è doloroso guardare le orribili immagini delle fiamme", mentre il presidente francese ha commentato: "Come tutti i miei compatrioti, sono triste nel veder bruciare questa parte di noi".

Macron: brucia un pezzo di noiIl presidente francese Emmanuel Macron ha rinviato l'intervento in tv in cui avrebbe dovuto annunciare le attese riforme e si è recato sul posto. "Notre-Dame di Parigi in preda alle fiamme. Emozione di tutta una nazione. Pensiero per tutti i cattolici e per tutti i francesi. Come tutti i nostri compatrioti, stasera sono triste di veder bruciare questa parte di noi", il suo tweet.

Il tweet di Trump: agire rapidamenteAnche il presidente Usa Donald Trump ha espresso via Twitter il suo rammarico per le fiamme che avvolgono l'iconica cattedrale francese. "E' tanto orribile vedere il massiccio incendio della cattedrale di Notre-Dame a Parigi" e ha suggerito ai soccorritori come intervenire: "Agire rapidamente!".