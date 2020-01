Impeachment, Trump: "Vogliono solo vincere le elezioni"

"E' una caccia alle streghe, vogliono solo vincere le prossime elezioni". Così Donald Trump in una intervista a Fox News commenta le accuse nei suoi confronti illustrate per tre giorni in Senato nel corso del processo per impeachment. "Quello che dovranno fare in aula i miei difensori è solo essere onesti e dire la verità", ha aggiunto. "Non si può essere messi sotto accusa senza aver commesso alcun crimine o reato".