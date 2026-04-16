Il monito del Papa: "Non piegare Dio ai propri obiettivi militari e politici"

Secondo giorno in Camerun per Papa Leone che invoca la pace a Bamenda, nel nord-ovest del Paese, luogo segnato dalla violenza indipendentista. Una crisi dimenticata dal mondo, che in dieci anni circa ha prodotto migliaia di morti e centinaia di migliaia di sfollati. Nella cattedrale di San Giuseppe, l'incontro con la comunità e il monito del Pontefice “a chi piega le religioni e il nome stesso di Dio ai propri obiettivi militari, economici e politici”.

