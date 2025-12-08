Logo Tgcom24
Il mondo "è in apatia", appello umanitario dell'Onu per il 2026

08 Dic 2025 - 07:08
L'Onu denuncia l'"apatia" del mondo di fronte alla sofferenza di milioni di persone sul pianeta e lancia un appello umanitario per il 2026, notevolmente ridimensionato, per rispondere ai finanziamenti in caduta libera. "Questa è un'epoca di brutalità, impunità e indifferenza", ha detto durante una conferenza stampa a New York il capo delle operazioni umanitarie delle Nazioni Unite, Tom Fletcher, presentando un piano la cui versione ridotta spera di raccogliere almeno 23 miliardi di dollari per aiutare 87 milioni di persone a Gaza, in Sudan, ad Haiti, in Myanmar e in Ucraina.

