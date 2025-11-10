Hawaii, erutta il vulcano Kilauea: fiume di lava ma nessun rischio "grazie" allo shutdown

Un nuovo video realizzato dall'US Geological Survey mostra l'eruzione del vulcano Kilauea, all'interno del Parco Nazionale delle Hawaii, con un impressionante flusso di lava e lapilli che scorrono lungo i pendii del cratere. Le immagini, diffuse online, catturano l'intensità del fenomeno ma anche la sua sicurezza: non risultano minacce per abitazioni o persone, poiché l'area del parco resta chiusa al pubblico a causa dello shutdown federale in corso. Il Kilauea, situato circa 320 chilometri a sud di Honolulu, è uno dei vulcani più attivi al mondo e continua a rilasciare lava a intervalli regolari dalla fine dello scorso anno. Le autorità statunitensi monitorano costantemente l'attività del cratere, che negli ultimi mesi ha mostrato fasi di incremento termico ma senza variazioni significative nel livello di pericolo.