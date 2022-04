Guerra in Ucraina, l'inviato di Mediaset in viaggio verso il Donbass per portare medicinali negli ospedali

Mentre continua il

conflitto in Ucraina

Europa

padre Oleh

Fausto Biloslavo

e i profughi arrivano in, sotto le bombe c'è chi non smette di dare il proprio contributo per aiutare i civili. Tra questi c’èche, come raccontato dall'inviato di “Mattino Cinque News”, si sta dirigendo in auto verso est mentre nel senso inverso una colonna di macchine sta fuggendo da una nuova minaccia dei russi. "Insieme a padre Oleh, di origini salesiane e che ha vissuto per otto anni in Lombardia, ci stiamo avvicinando al Donbass per portare un carico di medicinali agli ospedali che più e hanno bisogno".

Le

medicine

Leopoli

est

, che sono state raccolte in Italia da famiglie salesiane e italiane, sono arrivate eper poi essere prese dal parroco che, insieme all'inviato, le sta portando nel fronte più caldo in questo momento, quello. "Padre Oleh ha anche un'altra missione - aggiunge l'inviato - una volta scaricate le medicine infatti prenderà con sé in auto gli sfollati e i civili portandoli in salvo ai confini".