Groenlandia, Crosetto: servono calma, razionalità, pazienza

Il ministro della Difesa su X interviene sulla crisi dei dazi aperta da Trump
© Ansa
"Innescare una gara a chi fa più male all'altro, tra alleati, non può che portare a disastri. Lo ripeto servono calma, razionalità, pazienza". Così Guido Crosetto, ministro della Difesa, su X, in merito all notizia del Ft che riporta che l' Ue valuterebbe dazi 93 miliardi di euro in risposta alla minaccia di Trump sulla Groenlandia.
