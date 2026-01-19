Logo Tgcom24
LA CRISI ARTICA

Groenlandia, Crosetto: servono calma, razionalità, pazienza

Il ministro della Difesa su X interviene sulla crisi dei dazi aperta da Trump

19 Gen 2026 - 00:31
© Ansa

© Ansa

 "Innescare una gara a chi fa più male all'altro, tra alleati, non può che portare a disastri. Lo ripeto servono calma, razionalità, pazienza". Così Guido Crosetto, ministro della Difesa, su X, in merito all notizia del Ft che riporta che l' Ue valuterebbe dazi 93 miliardi di euro in risposta alla minaccia di Trump sulla Groenlandia. 