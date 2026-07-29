Ghana, addio ad Awuche, l'uomo più alto del Paese

La dipartita dell'uomo che tutti chiamavano "Andiamo" (questa la traduzione in italiano del suo nickname dall'hausa) ha sorpreso quindi un po' tutti, persino i parenti più vicini di Sulemana. Un suo parente, Sulemana Abdul Kudus, ha raccontato nel dettaglio alla BBC lo shock dell'intero villaggio. Tutti amavano Awuche,"tutti sapevano quanto fosse generoso e gentile. Da quando è morto fino a ora, molte persone continuano a venire a casa sua per scoprire cosa sia successo esattamente", ha sottolineato Kudus. D'altra parte il gigante non mancava mai di ricordare le sue origini di Gambaga, dando lustro a tutto il suo paese. Un luogo dell'anima dove tuttavia Awuche non potrà essere seppellito, in quanto il villaggio sarebbe stato nel caso sovraffollato da numerosi partecipanti al funerale. Forse è giusto così: un saluto gigante per un uomo gigante, ben oltre la sua mole.