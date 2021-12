Germania, Spd approva programma di governo con Verdi e liberali

ansa

In Germania i socialdemocratici hanno approvato l'accordo di programma del governo sottoscritto con Verdi e Liberali con il 98,8% dei voti. Un passo necessario per arrivare alla formazione del nuovo esecutivo che sarà guidato da Olaf Scholz, il cui insediamento è previsto l'8 dicembre. "E adesso al lavoro", ha commentato il cancelliere in pectore tedesco. La votazione è stata accolta da un caloroso lungo applauso dei delegati.