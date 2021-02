Covid Germania, (piccolo) taglio al compenso dei parlamentari

Afp

In tempi di crisi, in Germania i deputati danno un piccolo esempio, tagliandosi l'indennità per la prima volta nella storia. La riduzione, minima (60 euro su circa 10mila euro lordi), è dovuta alla pandemia.La loro retribuzione, infatti, è calcolata in base all'indice dei salari medi che, nel corso del 2020, hanno subito un calo,