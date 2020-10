Germania: morto improvvisamente Oppermann, vicepresidente parlamento

Afp

Thomas Oppermann, vicepresidente del parlamento tedesco e membro del'Spd è morto a 66 anni. Oppermann si è sentito male durante un lavoro con la tv Zdf ed è stato portato in ospedale. Recentemente aveva annunciato di non volersi ricandidare al Bundestag, dopo 30 anni ai vertici dei socialdemocratici, di cui era stato capogruppo parlamentare dal 2013 al 2017. Quattro giorni fa era stato a Roma, per incontrare alcuni politici italiani.