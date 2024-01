Germania, incendio in ospedale: un morto e 6 feriti gravi

In Germania una persona è morta in un incendio divampato all'interno di un ospedale nella città di Uelzen, a sud di Amburgo, in Bassa Sassonia.

Lo rende noto la polizia locale. Altre sei persone sono rimaste gravemente ferite e sono in pericolo di vita. L'incendio è scoppiato alle 22:45 di giovedì sera. I servizi di emergenza hanno riferito di fiamme e "molto fumo" visibili al terzo piano della struttura. L'edificio è stato evacuato.