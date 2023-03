Germania, attacco con ascia su un treno: grave 17enne

Paura in Germania, dove un uomo ha minacciato e attaccato con un'ascia i passeggeri di un treno regionale nella tratta tra Cottbus e Francoforte sull'Oder, ferendo gravemente alla testa una 17enne.

La ragazza, attualmente ricoverata in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. L'aggressore sarebbe un uomo di 37 anni di nazionalità polacca, che si è consegnato alle forze dell'ordine senza opporre resistenza. Sono in corso le indagini sul movente.