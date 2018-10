Gb: 45enne sconfigge il cancro, ma muore in un incidente il primo giorno di lavoro dopo la malattia

Aveva vinto la battaglia più difficile, quella contro il cancro, finalmente stava per tornare alla normalità: al suo lavoro a scuola come insegnante di sostegno. Ma Caroline Nelson, 45 anni, non è mai arrivata nell'istituto di Helensburgh, in Scozia, perché ha perso la vita in un incidente stradale. Doveva essere il suo primo giorno di servizio dopo la malattia. Caroline lascia due figli di 8 e 6 anni.