Gaza, Egitto al lavoro per incontri a Il Cairo su tregua permanente

ansa

Il Cairo sta organizzando "incontri in Egitto per avviare negoziati su una tregua permanente a Gaza"- Lo dicono alcuni media locali. "E' stato deciso di formare un comitato internazionale per supervisionare la ricostruzione di Gaza. Il governo de Il Cairo ha informato Tel Aviv che i fondi per la ricostruzione di Gaza saranno sotto controllo e non saranno usati per acquistare armi".