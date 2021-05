G7, Gb annuncia 15 miliardi di dollari per l'occupazione femminile

agenzia

Un impegno da 15 miliardi di dollari nei prossimi 5 anni per sostenere il rilancio dell'occupazione e dell'imprenditoria femminile nei Paesi in via di sviluppo dopo i contraccolpi dell'emergenza Covid. E' quanto promesso dalla presidenza britannica al G7. "Quest'anno - ha sottolineato Dominic Raab - il Regno Unito intende mettere i i diritti delle donne e delle ragazze al centro della presidenza del G7".