Mondo
FRANCIA

Fuochi d'artificio alla Torre Eiffel: 40 arresti

Operazione della Polizia parigina nei pressi del simbolo della capitale

28 Dic 2025 - 05:55
 5. Torre Eiffel, Parigi, Francia © Tripadvisor

Quaranta persone sono state arrestate a Parigi per aver fatto esplodere fumogeni e fuochi d'artificio dalla spianata del Trocadéro, vicino alla Torre Eiffel. Lo ha riferito la prefettura di polizia. "Sabato, intorno alle 20.50, gli agenti di polizia hanno rilevato dalle riprese delle telecamere di sorveglianza che un gruppo di persone stava facendo uso di fumogeni e fuochi d'artificio in Place de Varsovie e sulla spianata del Trocadéro" nel 16° arrondissement, a ovest di Parigi. Gli agenti "si sono recati immediatamente sul posto e hanno effettuato 40 arresti", ha aggiunto la stessa fonte, annunciando che è stata aperta un'indagine.