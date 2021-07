Francia, frana sulla ferrovia a Massy-Palaiseau: morto un operaio

ufficio-stampa

Un operaio edile è morto in seguito a una frana nella zona della stazione di Massy-Palaiseau (Essonne), in Francia. La società delle ferrovie ha annunciato di aver interrotto i collegamenti tra la stazione di Montparnasse e il Sud-Ovest. Le autorità ha raccomandato ai viaggiatori, da e per la Bretagna, di posticipare il viaggio. I vigili del fuoco sono intervenuti "per il crollo strutturale della stazione ferroviaria".