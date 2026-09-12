Francia, deraglia un treno nel nord-ovest del Paese: oltre 40 feriti

Oltre 40 persone sono rimaste ferite nel deragliamento di un treno avvenuto in serata nel nord-ovest della Francia: lo ha reso noto il procuratore di Rouen, Sébastien Gallois, aggiungendo che una di queste persone, una donna, è in gravi condizioni. Il treno, che trasportava 180 passeggeri, era in viaggio tra le città normanne di Rouen e Caen. Il prefetto locale si trova sul posto per coordinare le operazioni di soccorso. Il procuratore ha inoltre spiegato che i test effettuati sul macchinista del treno sono risultati negativi. E ha annunciato un'indagine "per accertare le cause" dell'incidente.