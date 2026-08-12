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iniziativa di Iberia

Volo speciale per ammirare l'eclissi solare da vicino: le foto

La compagnia spagnola Iberia ha reso così omaggio al fenomeno astronomico e a Copernico

12 Ago 2026 - 21:27
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