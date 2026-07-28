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Volo record Melbourne-Tolosa, ecco il gigante di ferro che ha volato per 24 ore

Decollato alle 17.27 ore locali in Australia, l'A350-1000 Ulr della Qantas ha toccato terra alle 9 di mattino in Francia

28 Lug 2026 - 12:55
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