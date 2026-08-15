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Violento terremoto in Indonesia, le immagini della devastazione dopo il sisma

Le due scosse, di magnitudo 7.7 e 6.9, hanno provocato almeno 47 morti

15 Ago 2026 - 21:30
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