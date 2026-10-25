Venezuela, la leader dell'oppposizione Maria Corina Machado torna nel Paese: "Sono qui tra voi"

"Sono qui, con voi". Con queste poche parole Maria Corina Machado, premio Nobel per la pace e leader dell'opposizione venezuelana, ha annunciato sui social il rientro nel suo Paese. Felicissimo anche Edmundo González, presidente eletto ma in esilio in Spagna: "Sono davvero emozionato nell'annunciarvi che la nostra leader, la mia cara Maria Corina, si trova in territorio venezuelano. Oggi - ha scritto su X - è un giorno molto importante per i venezuelani. La nostra voce sovrana ritorna con lei per guidare e orientare questo processo! Molto presto sarò con voi e con lei affinché il nostro Paese possa davvero avanzare verso la libertà. Lo sapete bene, andremo fino in fondo".