Logo Tgcom24
In evidenza
Crans MontanaVenezuelaGarlascoGuerra in UcrainaGuerra in MediorienteEmergenza ClimaElezioniTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
1 di 5
© Afp
© Afp
© Afp

© Afp

© Afp

L'ira di Oslo

Venezuela, la leader dell'opposizione Machado consegna il suo Nobel per la Pace a Trump

"Incontrare Maria Corina è stato per me un grande onore. È una donna straordinaria che ha attraversato momenti difficili", ha scritto il presidente Usa sul social Truth

16 Gen 2026 - 10:30
5 foto
venezuela
maria corina machado
donald trump