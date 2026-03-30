Caracas, riapre dopo sette anni l'ambasciata degli Stati Uniti

L'ambasciata americana a Caracas, in Venezuela, riprende le attività dopo sette anni di stop. Lo ha annunciato il Dipartimento di Stato. La ripresa consentirà di "impegnarsi direttamente con il governo ad interim del Venezuela, la società civile e il settore privato", si legge in una nota. L’ambasciata degli Stati Uniti a Caracas è stata chiusa il 23 marzo 2019. La decisione fu presa dal governo statunitense in risposta alla crescente crisi politica e alla repressione del governo di Nicolas Maduro. Gli Stati Uniti avevano precedentemente riconosciuto Juan Guaidó come presidente ad interim, e la chiusura dell’ambasciata è stata parte delle tensioni diplomatiche con il Venezuela.