Usa, Trump ricorda Graham: "Era un gigante del Senato, mi mancherà moltissimo"

"Ci riuniamo con la più profonda gratitudine e il più grande dolore per onorare un caro amico, un fratello devoto, uno statista rispettato, un gigante del Senato degli Stati Uniti e un autentico originale statunitense che ci ha lasciati troppo presto. E questo può essere solo Lindsey Graham". Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ricordato il senatore repubblicano nel suo elogio funebre alla Washington National Cathedral. Nel suo intervento, il presidente ha riferito anche episodi risalenti alla campagna per le primarie repubblicane del 2016, quando i due erano rivali nella corsa alla nomination presidenziale. "Era una forza della natura e mi mancherà moltissimo", ha detto Trump. "Come ricorderete, io e Lindsey non abbiamo iniziato nel migliore dei modi, quando correvamo l'uno contro l'altro nel 2016". Trump ha poi riportato alla memoria l'episodio in cui, dopo che Graham aveva detto "qualcosa di piuttosto offensivo" nei suoi confronti, pubblicò il numero di cellulare personale del senatore davanti a una folla. "Ma alla fine è stato Lindsey ad avere l'ultima risata, perché mentre io gli ho fatto esplodere il telefono per un giorno, siamo diventati grandi amici e Lindsey non ha mai smesso di chiamarmi per i dieci anni successivi", ha raccontato. Il presidente ha aggiunto che Graham "è morto facendo il lavoro per cui era nato". "Era davvero un grande politico, al servizio del Paese che amava profondamente", ha affermato. "Se n'è andato al culmine della sua carriera, all'apice del suo percorso, come una leggenda che tutti noi, molti di noi presenti oggi, abbiamo avuto la fortuna di conoscere e come un amico che nessuno di noi dimenticherà mai".